Museo dei relitti, Scarpinato e Di Stefano: "Momento fondamentale per la Sicilia"

Gela. "Un momento storico per la Sicilia e per Gela. Questo museo è un orgoglio". L'assessore regionale Francesco Scarpinato ha voluto esserci all'inaugurazione del museo dei relitti che da domani sarà visitabile, gratuitamente, in questa prima fase. Il sindaco Terenziano Di Stefano, che ha firmato tra i primi il registro delle presenze, non ha nascosto le difficoltà affrontate per arrivare alla conclusione di un iter molto complesso ma che oggi dà alla città un unicum in Sicilia e non solo, per il valore dei ritrovamenti che accompagnano la nave arcaica, centrale nell'esposizione allestita nella nuova struttura di Bosco Littorio, con interventi di manutenzione che sono stati condotti direttamente dall'amministrazione, attraverso Ghelas. Il sindaco, l'assessore Romina Morselli, il presidente del civico consesso Paola Giudice e tanti, tra assessori e consiglieri, hanno tenuto a battesimo il museo, in presenza dei vertici di soprintendenza e parco archeologico. Tra i presenti, il sub Franco Cassarino, che si impegno' per il recupero, attraverso l'allora soprintendente Sebastiano Tusa.