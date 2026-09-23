Musei, tempi lunghi per nuovo personale: Giorrannello, "promesse Scarpinato completamente inutili"

Nuovo personale per i musei cittadini? Sarà molto difficile concretizzare la promessa che periodicamente arriva dal governo regionale

Gela. Nuovo personale per i musei cittadini? Sarà molto difficile concretizzare la promessa che periodicamente arriva dal governo regionale. "Le notizie di stampa di questi giorni confermano, ancora una volta, ciò che a Gela denunciamo da mesi: la Regione Siciliana non ha un piano credibile, né tempi certi, né una strategia minimamente adeguata per affrontare l’emergenza della gestione museale. Un’emergenza che riguarda direttamente il museo regionale, ancora inspiegabilmente chiuso, e i siti archeologici della città, lasciati senza custodi, senza archeologi e senza personale tecnico. Secondo quanto riportato dal quotidiano, l’assessore regionale ai beni culturali Francesco Scarpinato parla di tempi molto lunghi, di studi necessari e di deroghe da valutare per un maxi concorso che dovrebbe affrontare la carenza di custodi. Dichiarazioni che certificano un fatto gravissimo: il governo regionale e i loro riferimenti territoriali non hanno

alcuna strategia immediata, nessuna priorità e nessuna volontà politica di garantire l’apertura del museo regionale e la piena operatività dei siti archeologici cittadini. Mentre altre città siciliane avanzano, Gela resta ferma", dice il consigliere comunale Massimiliano Giorrannello. Per il vicepresidente della commissione consiliare cultura, le responsabilità sono evidenti. "Resta ferma per responsabilità precise: quelle del presidente Renato Schifani e dell’assessore Francesco Scarpinato, che da mesi annunciano soluzioni mai arrivate, promesse mai mantenute e interventi mai avviati. Il Movimento cinqustelle non accetterà più rinvii, scuse, studi interminabili, deroghe indefinite e promesse senza seguito. Non tollereremo che Gela venga trattata come una periferia culturale da sacrificare sull’altare dell’inerzia amministrativa", aggiunge Giorrannello.