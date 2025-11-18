Musei, sopralluogo a Bosco Littorio: "Allestimento verso completamento, poi si dovrà decidere su apertura stabile"

Ieri, è stato condotto un sopralluogo a Bosco Littorio, dove è in allestimento la nave arcaica

Gela. Sono punti mancanti, ormai da tempo, nella strategia complessiva di rilancio turistico e archeologico della città. I due musei, quello regionale e la struttura dedicata alla nave arcaica, dovrebbero aprire i battenti nei prossimi mesi, dopo diversi slittamenti. Ieri, è stato condotto un sopralluogo a Bosco Littorio, dove è in allestimento la nave arcaica. “E' probabile che questa attività venga conclusa entro dicembre – dice il sindaco Terenziano Di Stefano che ha partecipato a una breve visita nella struttura – procede bene. Poi, si tratterà di decidere sull'apertura stabile. Cercheremo di avere interlocuzioni con l'assessore regionale”. Insieme al primo cittadino, tra gli altri c'erano l'assessore Romina Morselli e il senatore Pietro Lorefice, oltre ai riferimenti del parco archeologico e della soprintendenza. Non avere i due musei fruibili, fino a oggi è stato un deficit notevole nella strategia messa in campo dall'amministrazione, che nel programma estivo ha puntato parecchio su una ripresa turistica della città, che però dovrà essere necessariamente alimentata proprio dalla piena fruibilità della nave arcaica, in attesa del secondo relitto recuperato, e dal museo di Molino a Vento.

In foto il museo di Bosco Littorio