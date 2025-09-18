Musei chiusi, quando apriranno i battenti? Civici chiedono monotematico

Ritengono proprietario che i musei cittadini riaprano i battenti, con un patrimonio archeologico fondamentale, a partire dalla nave arcaica

Gela. Quando aprirà il nuovo museo del mare e quando sarà riattivato quello regionale? I consiglieri comunali di "Una Buona Idea", Giovanni Giudice, Floriana Cascio, Davide Sincero, Massimiliano Giorrannello e Rosario Faraci, intendono portare la vicenda in assise civica. Hanno avanzato una richiesta di monotematico. Ritengono prioritario che i musei cittadini riaprano i battenti, con un patrimonio archeologico fondamentale, a partire dalla nave arcaica. I tempi si stanno dilatando. Per i civici, il confronto in aula va condotto con il governo regionale, attraverso il presidente Schifani e l'assessore Scarpinato. Servono tempi precisi per una città che punta ad attrarre visitatori interessati al patrimonio culturale e archeologico. Tra i destinatari della convocazione, anche i parlamentari nazionali e regionali del territorio.