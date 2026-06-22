Quotidiano di Gela

Mura Timoleontee, notificato decreto per gli interventi di messa in sicurezza

I decreti sono stati notificati

A cura di Redazione Redazione
22 giugno 2026 19:06
Mura Timoleontee, notificato decreto per gli interventi di messa in sicurezza -
Gela
Attualità
Condividi

Gela. I decreti di finanziamento sono stati notificati. Un totale di oltre cinque milioni di euro per la messa in sicurezza delle mura Timoleontee. Ad annunciarlo il parlamentare Ars Salvatore Scuvera. "Ringrazio il parco Alqrcheologico di Gela e il Rup Salvatore Collura per il lavoro svolto nell'istruttoria dei progetti.
Le Mura Timoleontee custodiscono una delle testimonianze più importanti dell'antica Gela greca. Il Museo della Miniera di Trabia-Tallarita conserva la memoria di un patrimonio minerario che ha segnato la storia del territorio nisseno. Continuo a lavorare con lo stesso impegno per la tutela del nostro patrimonio storico e archeologico", dice Scuvera.

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela