Mura Timoleontee, notificato decreto per gli interventi di messa in sicurezza

I decreti sono stati notificati

Gela. I decreti di finanziamento sono stati notificati. Un totale di oltre cinque milioni di euro per la messa in sicurezza delle mura Timoleontee. Ad annunciarlo il parlamentare Ars Salvatore Scuvera. "Ringrazio il parco Alqrcheologico di Gela e il Rup Salvatore Collura per il lavoro svolto nell'istruttoria dei progetti.

Le Mura Timoleontee custodiscono una delle testimonianze più importanti dell'antica Gela greca. Il Museo della Miniera di Trabia-Tallarita conserva la memoria di un patrimonio minerario che ha segnato la storia del territorio nisseno. Continuo a lavorare con lo stesso impegno per la tutela del nostro patrimonio storico e archeologico", dice Scuvera.