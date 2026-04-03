Municipale, il comandante arriva da Milano: Cozzo sarà in servizio per sei mesi

La formalizzazione arriverà con una determina sindacale che gli conferirà la funzione di comandante

Gela. Sembrava che la soluzione, comunque non definitiva, dovesse arrivare da uno “scavalco condiviso”, che avrebbe permesso al comandante della polizia municipale di Caltagirone Domenico Martino di svolgere servizio pure al comando di via Ossidiana, per dodici ore settimanali. Manca da tempo, infatti, la figura apicale. Invece, dopo diversi mesi e senza che si sia mai concretizzato quel rapporto, l'amministrazione comunale opta per una diversa soluzione. In giunta, è stato approvato l'atto che mette le basi per il “comando” del dottor Massimo Cozzo, che arriva dall'ente Parco nord Milano, dove si è occupato di coordinare il servizio di vigilanza. Sarà Cozzo a ottenere la direzione del settore “polizia municipale, viabilità e trasporti pubblici”. Sarà in “comando”, in città, per sei mesi, “rinnovabili”. Manterrà l'incarico fino al prossimo dicembre. Dovrebbe insediarsi non oltre il 16 aprile, così riportano gli atti varati in giunta. La formalizzazione arriverà con una determina sindacale che gli conferirà la funzione di comandante di polizia locale e preposto al settore polizia municipale, viabilità e trasporti pubblici. E' una delle poche strade percorribili, fin quando non sarà superato il dissesto.