Un mercatino rionale a Manfria da metà giugno a settembre

Iniziativa dell'amministrazione comunale dopo la proposta del consigliere Cuvato. In via delle Sorbe si potrà comprare per tutta l'estate.

Gela. Un mercatino rionale a Manfria. Per tutta l'estate. Da metà giugno a metà settembre in via delle Sorbe, a Roccazzelle, nei pressi del campo di calcetto, sarà istituito un mercatino.Il Sindaco Terenziano di Stefano e l’Assessore allo Sviluppo Economico, Filippo Franzone, hanno informato i residenti nella frazione di Manfria e tutti gli operatori economici ambulanti del territorio che il Consiglio Comunale di Gela ha deliberato, su proposta del consigliere Antonio Cuvato, l’istituzione di un mercatino rionale dal 15 giugno al 15 Settembre.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di favorire la crescita economica del territorio, incentivare il commercio di prossimità e creare un nuovo punto di riferimento per cittadini, famiglie e attività produttive locali.

Il nuovo mercatino rappresenterà un’importante occasione di valorizzazione delle attività commerciali, artigianali e agroalimentari del territorio, contribuendo allo sviluppo sociale ed economico della frazione di Manfria.

Tutti coloro che fossero interessati ad ottenere l’autorizzazione per l’installazione della propria postazione all’interno del mercatino potranno rivolgersi direttamente agli uffici dello Sviluppo Economico del Comune di Gela, in viale Mediterraneo n. 41.