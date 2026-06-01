Motociclista morto a Desusino, procura avvia indagine per omicidio stradale

I pm gelesi acquisiranno tutti i dati e gli elementi tecnici

Gela. I pm della procura gelese hanno avviato un'indagine, per l'ipotesi di omicidio stradale, a seguito di quanto accaduto ieri mattina, su un tratto della statale 115, nei pressi di Desusino. A perdere la vita è stato un motociclista trentaquattrenne, Gianni Candiano. Era in sella alla sua moto quando si è verificato l'impatto fatale contro un pick-up. Nulla hanno potuto fare i soccorritori. Sembra infatti che il centauro, partito da Pozzallo, in provincia di Ragusa, dove viveva, sia morto sul colpo. Era insieme ad altri appassionati di moto. Lo scontro sarebbe avvenuto mentre il pick-up stava per immettersi su una delle strade che costeggiano la Gela-Licata. Era stato attivato l'elisoccorso ma appunto il trentaquattrenne è deceduto prima che la catena dei soccorsi potesse dargli un eventuale supporto. I pm gelesi acquisiranno tutti i dati e gli elementi tecnici per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Il trentaquattrenne lascia la moglie e una figlia, nata da pochi mesi.