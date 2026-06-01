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Niscemi, schianto sulla sp62: grave diciassettenne, è in rianimazione

Lo scontro è avvenuto tra una moto Caballero, in sella alla quale viaggiava il minore, e un minibus

A cura di Redazione Redazione
01 giugno 2026 14:34
Niscemi, schianto sulla sp62: grave diciassettenne, è in rianimazione - Foto Franco Assenza e Kakatnews
Foto Franco Assenza e Kakatnews
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Niscemi. Versa in prognosi riservata al reparto di rianimazione dell’ospedale Gravina di Caltagirone un ragazzo di 17 anni di Niscemi che è rimasto coinvolto in un incidente stradale, registratosi al Km 2+500 circa, lungo la Sp 62 Caltagirone-Santo Pietro. Lo scontro è avvenuto tra una moto Caballero, in sella alla quale viaggiava il minore, e un minibus.

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