Niscemi, schianto sulla sp62: grave diciassettenne, è in rianimazione

Lo scontro è avvenuto tra una moto Caballero, in sella alla quale viaggiava il minore, e un minibus

Niscemi. Versa in prognosi riservata al reparto di rianimazione dell’ospedale Gravina di Caltagirone un ragazzo di 17 anni di Niscemi che è rimasto coinvolto in un incidente stradale, registratosi al Km 2+500 circa, lungo la Sp 62 Caltagirone-Santo Pietro. Lo scontro è avvenuto tra una moto Caballero, in sella alla quale viaggiava il minore, e un minibus.