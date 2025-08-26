Multato un vetturino a Palermo, non rispettava il divieto di circolazione nelle ore più calde

PALERMO (ITALPRESS) & Carrozza sottoposta a sequestro amministrativo e sanzione per un vetturino, a Palermo. Con questi provvedimenti si è conclusa, nei pressi del mercato ittico, una operazione da parte del personale dell& al Benes

PALERMO (ITALPRESS) – Carrozza sottoposta a sequestro amministrativo e sanzione per un vetturino, a Palermo. Con questi provvedimenti si è conclusa, nei pressi del mercato ittico, una operazione da parte del personale dell’Assessorato al Benessere animale del Comune in coordinamento con quello del nucleo Benessere animale ed Ippomontato della Polizia municipale nell’ambito dei controlli per il rispetto dell’ordinanza sindacale che prevede per il periodo estivo lo stop alle carrozze trainate da cavalli nelle ore più calde della giornata.

La carrozza – con a bordo due turiste francesi – è stata fermata alle 14.20 circa e sono state le stesse turiste a confermare di essere salite a bordo poco prima in piazza Villena per effettuare un giro turistico. L’intera operazione di servizio è stata seguita direttamente dall’assessore comunale Fabrizio Ferrandelli.

“Continua – ha detto l’assessore – il nostro lavoro di controllo territoriale e di vigilanza sulle condizioni a cui sono sottoposti i cavalli da lavoro. Ovviamente si tratta di un lavoro costante che determina – ove sussistono irregolarità – sempre il sequestro del mezzo ed il relativo contrasto dell’abusivismo”. Al momento dei controlli è risultato che il vetturino era sprovvisto della regolare licenza per l’attività.

