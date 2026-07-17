Mulè “Candidatura in Sicilia? Se arriva la chiamata della coalizione non mi sottraggo”

Lo ha detto Giorgio Mulè, ospite a Start su Sky TG24.

ROMA (ITALPRESS) – “La Sicilia attraversa ogni giorno della mia vita, vi sono eletto e la amo profondamente. Se ci sarà la chiamata e la coalizione dovesse decidere di fare una scelta diversa da Schifani, io non mi tirerò certo indietro”. Lo ha detto il deputato di Forza Italia e vicepresidente della Camera Giorgio Mulè, ospite a Start su Sky TG24.

“Questo non è un attacco o una delegittimazione nei confronti di Schifani, che sta governando benissimo. Ma non si può impedire di mettermi a disposizione della mia terra: se mi chiederanno di candidarmi, lo farò di corsissima”.

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