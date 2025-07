"Mpa pienamente nella maggioranza del sindaco", Lupo: "Lavoriamo per la città"

Per i lombardiani, come hanno già riferito i dirigenti locali, non ci sono elementi di tensione nel dialogo con gli alleati, nonostante il “traferimento” interno del consigliere Lupo non abbia certamente lasciato tutti soddisfatti

Gela. Ieri, ufficialmente, il consigliere comunale Lucia Lupo, in aula durante i lavori della seduta per le variazioni di bilancio, ha formalizzato il suo passaggio dal Movimento cinquestelle, con il quale è stata eletta lo scorso anno, all'Mpa, dando vita tra gli scranni del civico consesso al gruppo “Popolari e autonomisti”, lo stesso dei lombardiani all'Ars. La comunicazione resa davanti al resto dell'assise e al presidente Giudice, è stata piuttosto stringata. Quello che fa base sull'Mpa è il quarto gruppo di maggioranza che si costituisce in consiglio, dopo Pd, M5s e “Una Buona Idea”. Qualcuno, tra gli alleati, forse si aspettava che Lupo si sbilanciasse ancora di più rispetto alla collocazione. “Mi pare chiaro che l'Mpa è nella maggioranza – spiega il consigliere – è un partito che già dallo scorso anno, fin dall'inizio, è stato con Di Stefano e con la sua coalizione. Noi lavoriamo per la città e ci rivediamo nel progetto amministrativo del sindaco”. Gli autonomisti sono in giunta con l'assessore Valeria Caci. Mancava il pezzo del consiglio comunale che adesso è arrivato anche se le modalità hanno fatto molto discutere, dato il passaggio da un gruppo all'altro della stessa coalizione. Il consigliere Lupo ha già espresso le ragioni della sua scelta e ieri, in consiglio, ha dato seguito a una formalizzazione. Politicamente, però, tiene a ribadire di rivedersi a pieno nel progetto del sindaco e della maggioranza. Un aspetto non scontato né secondario: i lombardiani, infatti, sono nel governo regionale di centrodestra e nella maggioranza, sempre di centrodestra, per il Libero Consorzio. In città, invece, hanno scelto di stare nel “modello Gela”, che ha connotazione certamente progressista e civica. “L'Mpa, in città, ha individuato un progetto preciso, quello del sindaco Di Stefano – conclude Lupo – ha contribuito con i voti di lista e vogliamo proseguire l'impegno assunto”. Per i lombardiani, come hanno già riferito i dirigenti locali, non ci sono elementi di tensione nel dialogo con gli alleati, nonostante il “traferimento” interno del consigliere Lupo non abbia certamente lasciato tutti soddisfatti.