Indotto Eni, definito il passaggio degli operai Medi group: saranno alle dipendenze di un'altra società

Gela. I livelli occupazionali vengono salvaguardati e per i lavoratori Medi group, tra le società dell'indotto di bioraffineria con un bacino di dipendenti tra i più ampi, si è definito il passaggio alla società Ets. Negli ultimi mesi dello scorso anno, era stato necessario un termine ulteriore per finalizzare soprattutto la voltura dei contratti di appalto in essere. Medi group, nel tempo, ha affrontato il commissariamento, a causa della crisi che investì la proprietà, ma ha comunque mantenuto i cantieri nel sito locale della multinazionale. Sono circa un centinaio gli operai che erano alle dipendenze di Medi group e che sono stati oggetto del passaggio aziendale. Fino a qualche mese fa, l'iniziativa per l'acquisizione del ramo d'azienda era legata alla società locale Ics che ha però mutato composizione interna e denominazione. Così, l'operazione viene definita da una diversa entità societaria, la Ets. Prima di finalizzare l'operazione, si sono tenute diverse riunioni, in presenza anche delle organizzazioni sindacali, e un tavolo prefettizio, allo scopo di evitare passi a vuoto.