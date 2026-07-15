Mpa giovani affida la guida a Matteo Occhipinti

Contestualmente è stato rinnovato anche il direttivo

Gela. Il gruppo locale Mpa Giovani Autonomisti apre una nuova fase del proprio percorso con il rinnovo del direttivo ci1adino, confermando la volontà di investire sempre di più sui giovani, sulle competenze e sulla presenza costante nel territorio. A guidare il gruppo cittadino sarà Matteo Occhipinti, ingegnere di 24 anni, che raccoglie il testimone da Giuseppe Gallo, recentemente nominato coordinatore regionale dei Giovani Autonomisti. Un passaggio di consegne che rappresenta la naturale evoluzione di un gruppo cresciuto negli ultimi anni e oggi sempre più inserito nella rete organizzativa regionale del movimento. Contestualmente è stato rinnovato anche il direttivo, con l’ingresso di nuovi ragazzi e studenti che abbassano ulteriormente l’età media del gruppo, confermando la volontà di costruire una classe dirigente sempre più giovane, preparata e radicata nella città. Tra le principali novità spicca la nascita della Commissione Rapporti con le Scuole, composta da giovani rappresentanti d’istituto e studenti attivamente impegnati nella vita scolastica: Daniele Cagnes, Sebastiano Terlati e Leonardo Susino. La commissione avrà il compito di raﬀorzare il dialogo con il mondo della scuola, ascoltare le esigenze degli studenti e promuovere iniziative dedicate alle nuove generazioni. Nascono inoltre nuove aree tematiche che renderanno ancora più dinamica l’azione del gruppo: la Commissione Sport e Volontariato, aﬃdata ad Andrea Tilaro e Gabriele Di Bartolo; la Commissione Turismo, coordinata da Antonio Ferrigno; la Commissione Comunicazione, guidata da Martina Migliore. Il ruolo di Responsabile Organizzativa è stato aﬃdato a Ludovica Pisano. Ogni commissione svilupperà nei prossimi mesi almeno un progetto o un’iniziativa, con l’obiettivo di rendere il gruppo sempre più presente nella vita cittadina, promuovendo partecipazione, confronto e impegno civico. "Questo rinnovo dimostra che il gruppo continua a crescere e ad aggregare tanti giovani che vogliono mettersi in gioco per la propria città. L’ingresso di studenti e giovanissimi ci rende particolarmente orgogliosi perché signiﬁca che stiamo costruendo qualcosa di credibile e attrattivo. Tra poche settimane, inoltre, inaugureremo la nuova sede cittadina, che diventerà uno spazio aperto ai ragazzi, alle idee e alla partecipazione. Il nostro invito è rivolto a tutti coloro che vogliono contribuire con entusiasmo, competenze e passione: le porte sono aperte", dice Giuseppe Gallo. Il nuovo direttivo lavorerà in stretto raccordo con la coordinatrice provinciale Lidia Mezzasalma, contribuendo al consolidamento della rete dei Giovani Autonomisti in provincia di Caltanissetta e supportando l’attività regionale coordinata da Giuseppe Gallo, aﬃnché le istanze dei giovani gelesi possano trovare spazio anche nel dibattito politico siciliano. Il gruppo ha inﬁne rivolto un ringraziamento all’ex presidente della Regione, Raﬀaele Lombardo, ai deputati regionali e a tutti i dirigenti che continuano a sostenere la crescita dell’organizzazione giovanile. Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche ai riferimenti istituzionali del territorio, l’assessore Caci e la consigliera Lupo, per la costante vicinanza alle attività del gruppo. Con il nuovo assetto organizzativo, Mpa Giovani Gela guarda ai prossimi mesi con l’obiettivo di raﬀorzare ulteriormente la propria presenza sul territorio, coinvolgere sempre più ragazze e ragazzi e trasformare le idee in iniziative concrete al servizio della comunità.