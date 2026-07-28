Mpa, Caci nel coordinamento provinciale con Cancelleri e Ippolito: "A breve le strutture cittadine"

L'organizzazione interna del gruppo

Caltanissetta. L'Mpa guarda ai prossimi passi da muovere sul territorio. Si sono riuniti i coordinatori provinciali di Mpa-Grande Sicilia della provincia di Caltanissetta, Giancarlo Cancelleri, Mariella Ippolito e Rosario Caci, per avviare il percorso di rafforzamento e radicamento del movimento sul territorio. L'incontro, voluto dal presidente Raffaele Lombardo nell'ambito della riorganizzazione del partito nelle diverse realtà provinciali della Sicilia, è servito a definire le prossime tappe dell'attività politica e organizzativa nel nisseno. Nel corso della riunione è stata condivisa la volontà di convocare, già nei prossimi giorni, il coordinamento provinciale di Mpa-Grande Sicilia. Al centro dell'incontro vi sarà l'individuazione e la costituzione dei coordinamenti cittadini che saranno progressivamente attivati in tutti i comuni della provincia di Caltanissetta. Giancarlo Cancelleri, già vice ministro delle infrastrutture e della mobilità nel governo Draghi, Mariella Ippolito, ex assessore regionale e Rosario Caci, da anni impegnato nel settore sanitario e portavoce a Gela, hanno condiviso la necessità di costruire una presenza sempre più capillare del movimento, valorizzando competenze, amministratori locali, professionisti e giovani che intendono contribuire alla crescita della provincia. "L'obiettivo è creare una struttura organizzativa radicata, efficiente e vicina alle comunità locali, capace di raccogliere le istanze dei territori e trasformarle in proposte concrete. La costituzione dei coordinamenti cittadini rappresenta un passaggio fondamentale per rafforzare la presenza di Mpa-Grande Sicilia e consolidare il rapporto con i cittadini della provincia di Caltanissetta", dicono i tre coordinatori provinciali. La riunione del coordinamento provinciale segnerà l'avvio ufficiale di questa nuova fase organizzativa, destinata a coinvolgere progressivamente tutte le realtà territoriali del nisseno.