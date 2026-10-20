Motori, Carfì secondo di classe allo Slalom di Misilmeri

l campione gelese chiude secondo di classe e sesto assoluto nel 31° Slalom di Misilmeri al volante della Radical Suzuki.

Misilmeri. Prestazione positiva per il pilota gelese Gianni Carfì, protagonista al 31° slalom Città di Misilmeri, memorial “Luca Cerniglia”, dove ha conquistato il secondo posto di classe e il sesto piazzamento assoluto al volante della sua Radical Suzuki. La manifestazione, tra le più longeve del panorama automobilistico nazionale, si è svolta nel comune palermitano di Misilmeri ed è stata organizzata dalla Misilmeri Racing in collaborazione con l'amministrazione comunale. L'evento era valido per il Trofeo Sud Slalom ACI Sport, per il Campionato Siciliano Slalom e per il Challenge degli Emiri, competizione regionale dedicata alla specialità.

Per Carfì si tratta di un risultato di rilievo in una gara particolarmente sentita dagli appassionati siciliani dei motori, caratterizzata da un tracciato tecnico lungo quasi tre chilometri lungo la Strada Provinciale 38. In vista dell'edizione di quest'anno, alcuni tratti del percorso sono stati oggetto di interventi di asfaltatura per migliorare le condizioni di sicurezza e la qualità del fondo stradale.

Lo Slalom di Misilmeri, giunto alla sua 31ª edizione e intitolato alla memoria di Luca Cerniglia, continua a rappresentare uno degli appuntamenti più importanti del calendario regionale, richiamando piloti provenienti da tutta la Sicilia. In questo contesto competitivo, il portacolori gelese ha saputo mettersi in evidenza, centrando un piazzamento che conferma la sua competitività nella specialità e arricchisce ulteriormente il suo percorso stagionale.