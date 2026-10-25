Motomondiale, in Australia cancellate tutte le gare per scarsa visibilità

PHILLIP ISLAND (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Il maltempo ferma ilMotomondiale. Forte pioggia e vento a Phillip Island, dove sisarebbero dovute disputare le gare di Moto3, Moto2 e MotoGp. Tutte e tre le ga...

A cura di Redazione 25 ottobre 2026 07:00

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PHILLIP ISLAND (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Il maltempo ferma il Motomondiale. Forte pioggia e vento a Phillip Island, dove si sarebbero dovute disputare le gare di Moto3, Moto2 e MotoGp. Tutte e tre le gare sono state cancellate per via della scarsa visibilità , che ha impedito all'elicottero medico di raggiungere il circuito e garantire la sicurezza dei piloti. Si chiude così l'avventura di Phillip Island nel motomondiale, che dall'anno prossima correrà sul nuovo tracciato di Adelaide. - Foto: Ipa Agency - (ITALPRESS).