Moto, il tour siciliano dei “Fiftaioli d’Italia” fa tappa a Gela

A bordo dei loro Malaguti Fifty, noti anche come tuboni, i “Fiftaioli d’Italia” hanno incluso Gela nel loro tour della Sicilia.

Gela. Il tour siciliano dei “Fiftaioli d’Italia” ha fatto tappa anche a Gela. I tre centauri, dopo essere approdati a Palermo direttamente dal loro Piemonte, hanno iniziato il loro viaggio visitando le città più caratteristiche della nostra isola e lasciandosi meravigliare dai paesaggi più belli che la Sicilia offre quotidianamente. Non a caso, il terzetto ha prediletto il lato mare per guardare con i propri occhi le vedute e gli scenari più belli con cui ci delizia la nostra regione. Il tutto in sella ai propri “tuboni”, meglio noti come Malaguti Fifty, per rendere il viaggio più bello e piacevole. Uno dei tre centauri, Vincenzo Mungiovì, conosce molto bene Gela e ha voluto fortemente includerla nel tour.

“Sono voluto passare anche da Gela perché qui ho lasciato un pezzo del mio cuore - spiega Mungiovì - Gela è una città piena di cultura e vanta delle spiagge fantastiche, i miei amici non potevano perdersela”.

Il giro dell’isola di Vincenzo Mungiovì, Andrea Pistone e Simone Crupi non è ancora terminato. C’è ancora qualche tappa da visitare e i “Fiftaioli” sono carichi per proseguire il loro viaggio e sentire ancora l’immenso calore con cui la Sicilia accoglie i turisti.

“Abbiamo ancora qualche bella tappa da visitare - spiega Crupi - arriveremo in Calabria per poi scendere verso Messina dalla parte tirrenica. È stato bellissimo e abbiamo sentito tanto il calore e il cuore dei siciliani”.