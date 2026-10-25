Morto l’arcivescovo emerito di Palermo Paolo Romeo

PALERMO (ITALPRESS) – È morto il cardinale Paolo Romeo, arcivescovo emerito di Palermo. Aveva 88 anni. A darne notizia la Diocesi di Acireale. Le esequie si terranno martedì alle 11, nella Cattedrale di Acireale. Nato ad Acireale il 20 febbraio 1938, era

PALERMO (ITALPRESS) – È morto il cardinale Paolo Romeo, arcivescovo emerito di Palermo. Aveva 88 anni. A darne notizia la Diocesi di Acireale.

Le esequie si terranno martedì alle 11, nella Cattedrale di Acireale.

Nato ad Acireale il 20 febbraio 1938, era stato ordinato sacerdote il 18 marzo del 1961. Aveva intrapreso presto il servizio diplomatico presso la Santa Sede, operando in diverse rappresentanze pontificie nel mondo e maturando una visione ampia dal respiro internazionale della missione della Chiesa, che caratterizzera’ tutto il suo operato.

Dopo aver prestato servizio nelle rappresentanze pontificie nelle Filippine, in Belgio e Lussemburgo, presso le comunità europee, in Venezuela, in Rwanda e in Burundi, il 17 dicembre 1983 era stato nominato nunzio apostolico ad Haiti, ricevendo l’ordinazione episcopale da Giovanni Paolo II il 6 gennaio 1984.

Ha successivamente ricoperto l’incarico di nunzio apostolico in Colombia dal 1990, in Canada dal 1999 e in Italia e nella Repubblica di San Marino dal 2001.

Il 19 dicembre 2006 Benedetto XVI lo ha nominato arcivescovo metropolita di Palermo, incarico che ha ricoperto fino al 2015.

E’ stato presidente della Conferenza episcopale siciliana, amministratore apostolico dell’Eparchia di Piana degli Albanesi e membro del conclave che ha eletto papa Francesco.

Nell’ultima parte della sua vita aveva scelto di ritirarsi ad Acireale, sua città natale. (ITALPRESS).

fonte foto: Diocesi Acireale