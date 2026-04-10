Morto il dottor Giovanni Lopes, fu sindaco e amministratore

Fu sindaco per due anni

Gela. Questa notte è venuto a mancare il dr. Giovanni Lopes. Tanti decenni di lavoro e sacrificio nella professione medica e quale primario del reparto di ortopedia in ospedale. Fu consigliere comunale, amministratore e sindaco dal 1976 al 1978. Sino agli ultimi giorni, ad ogni occasione manifestava il suo profondo legame, il suo grande amore per la città, di cui manteneva vivo ricordo di luoghi, persone e situazioni. Le esequie verranno celebrate domani, sabato 11 aprile alle ore 16:30, nella parrocchia di Sant’Antonio