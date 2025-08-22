Morte Pandolfo, Confcommercio: "Se ne va un grande uomo"

Il cordoglio di Confcommercio

Gela. I rappresentanti delle associazioni datoriali esprimono il loro cordoglio per la morte di Giovanni Pandolfo. "La Confcommercio di Gela esprime profondo cordoglio per la prematura scomparsa dello Chef Giovanni Pandolfo, storico ristoratore e punto di riferimento del panorama gastronomico locale e non solo. Figura stimata e amata, Giovanni Pandolfo ha dedicato la sua vita con passione e professionalità all’arte della cucina, diventando esempio di dedizione, cortesia e talento. La sua lunga carriera, costellata di riconoscimenti e apprezzamenti, ha rappresentato un vanto per la città di Gela e per l’intero territorio, contribuendo a valorizzare la tradizione culinaria e il senso di comunità. Con la scomparsa di Giovanni – dichiara il presidente della Confcommercio di Gela Francesco Trainito – perdiamo non soltanto un grande professionista, ma soprattutto un uomo straordinario, capace di trasmettere con semplicità e generosità i valori della passione e dell’impegno. La sua eredità umana e professionale resterà un esempio per tutti noi. La Confcommercio di Gela si stringe con affetto e sincera partecipazione al dolore della famiglia, dei suoi collaboratori e di quanti lo hanno conosciuto e stimato, assicurando la vicinanza dell’intera comunità commerciale in questo momento di grande tristezza".