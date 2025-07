Morte Orlando, forze politiche e sindacali lo ricordano

Il ricordo di forze politiche e sindacali

Gela. È tanto il cordoglio per la scomparsa del medico ed ex consigliere comunale Carmelo Orlando. "Se ne va un collega sempre sensibile e professionale - dice il segretario provinciale Fials Giampaolo Alario - una grave perdita per la città e per la politica, nella quale metteva tanta passione". "Siamo rattristati per la perdita di un professionista e di una persona perbene", sottolinea l'esponente della Lega Emanuele Alabiso. "Oggi, la scomparsa dell'amico e compagno Carmelo Orlando fa riflettere sulla caducità della cose terrene, sul precario equilibrio che regola la vita e sul bisogno di umanità. Riesce difficile, oggi, parlare di problemi e di politica. Oggi, il nostro pensiero a Carmelo e al dolore dei familiari, ai quali esprimiamo sincere condoglianze", dice il presidente Pc Salvatore D'Arma.