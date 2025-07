Morte Orlando, FI e Mpa: "Grave perdita, vicini alla famiglia"

Il cordoglio per la morte di Orlando

Gela. Cordoglio per la scomparsa del medico Carmelo Orlando, per diversi anni rappresentante dem in consiglio comunale, viene espresso dai gruppi di Forza Italia e Mpa, con il vicepresidente del civico consesso Antonino Biundo e con il referente territoriale autonomista Rosario Caci. "Una scomparsa che ci rattrista e che fa perdere tanto al mondo della politica locale e a quello della professione medica. Siamo vicini alla sua famiglia", spiegano. Orlando ha svolto il proprio servizio in ospedale, come cardiologo, collega proprio di Biundo e Caci, a loro volta medici ospedalieri.