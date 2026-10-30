La decisione Morte Caterini, Cassazione riapre il caso ai fini civilistici: annullamento e nuovo giudizio d'appello

La Cassazione ha disposto che la vicenda, almeno ai fini civilistici, vada ulteriormente valutata in appello

Gela. L'operaio Gianluca Caterini perse la vita, otto anni fa, a causa di un grave incidente sul lavoro, in un cantiere di Castel di Lama, in provincia di Ascoli Piceno, nelle Marche. Un anno fa, la Corte d'appello di Ancona dispose l'assoluzione del preposto di cantiere, chiamato a rispondere di omicidio colposo. Mario Barbaro, assolto in secondo grado, era stato invece condannato in primo grado, a due anni. La Corte di Cassazione, in settimana, ha però annullato quella decisione, ai fini civilistici. È stato accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Ancona sezione civile, il ricorso presentato dai legali della moglie e della figlia del giovane operaio, assistite dagli avvocati Vittorio Giardino, Giuseppe Condorelli e Maria Scuderi. Dopo l'assoluzione d'appello, la procura decise di non impugnare la decisione penale. I legali di parte civile, nell'interesse della moglie e della figlia della giovane vittima, si sono invece rivolti ai giudici romani, che hanno emesso un dispositivo favorevole. La vicenda, almeno ai fini civilistici, ritornerà quindi innanzi ai magistrati di Ancona. Per il non accoglimento del ricorso hanno concluso sia la difesa di Barbaro, con l'avvocato Rita Occhiochiuso, sia il legale delle società gelesi che si occupavano di quel cantiere, rappresentate dall'avvocato Giusi Troni. In appello, proprio la difesa del preposto di cantiere e quella delle società (nel giudizio come responsabili civili) avevano insistito sul collegamento tra l'incidente e condotte non idonee, sul piano della sicurezza, che sarebbero state tenute da Caterini e da altri lavoratori. Una tesi che secondo la parte civile non combacia con le risultanze dei rilievi e che comunque non solleva da responsabilità le figure preposte a monitorare i lavori. La Cassazione ha disposto che la vicenda, almeno ai fini civilistici, vada ulteriormente valutata in appello.