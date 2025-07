Mortale sulla Sp11, la vittima è il ventiduenne Matteo Cannizzo: un'altra vita strappata troppo presto

La strada è quella ribattezzata “della morte”

Niscemi. Il ventiduenne Matteo Cannizzo ha perso la vita a seguito di un grave incidente stradale, lungo un tratto della Sp11 a Niscemi. La sua vettura si è ribaltata, finendo a ridosso di un'abitazione. La strada è quella ribattezzata “della morte”. A inizio anno morì la piccola Aurora Pitino, sempre per le conseguenze di un incidente stradale. La procura di Gela ha aperto un'indagine e come abbiamo riportato non esclude il sequestro dell'arteria viaria, lungo la quale sono tanti i gravi incidenti stradali che si sono verificati nel tempo.