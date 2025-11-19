Morselli: "Ambizioni individuali non indeboliscano lavoro del sindaco e della giunta"

Non fa alcun richiamo alla decisione di Giorrannello ma si concentra soprattutto sulla tenuta del progetto amministrativo, di fatto accogliendo la posizione dei civici del sindaco

Gela. La maggioranza del sindaco Terenziano Di Stefano, dopo giorni di trambusto scatenato dall'adesione al Movimento cinquestelle dell'ormai ex civico Massimiliano Giorrannello, cerca di riprendere una via più coerente con le esigenze amministrative. Proprio i civici, che comunque si sono visti passare davanti la svolta del loro ex consigliere, hanno rivolto un invito a dare priorità alle esigenze amministrative e della città. Lo hanno fatto attraverso il segretario di "Una Buona Idea" Rino Licata. Un appello, il suo, che ha subito trovato riscontro dall'assessore, in quota M5s, Romina Morselli. L'esponente della giunta non ha mai nascosto di rivedersi in tante scelte del sindaco Di Stefano, che sicuramente non ha fatto i salti di gioia alla notizia dell'adesione di Giorrannello ai pentastellati. "Le parole del segretario Licata rappresentano un richiamo serio e responsabile alla coesione e alla necessità di concentrasi sugli obiettivi comuni. La nostra amministrazione, insieme al sindaco, è ogni giorno impegnata a superare un complesso stallo finanziario e un vero e proprio tunnel economico, caratterizzato da mille insidie, vincoli e difficoltà burocratiche legate al divieto di spesa pubblica. In questo contesto - ha scritto sui social l'assessore - ogni dichiarazione che distorce o indebolisce la percezione del lavoro svolto rischia di danneggiare non solo l’immagine del sindaco e della giunta ma soprattutto gli sforzi che quotidianamente mettiamo in campo per riportare la città verso una condizione di piena stabilità". Morselli fa intendere che in questa fase la strategia politica dovrebbe cedere il passo agli obiettivi prefissati, partendo da quelli programmatici. "Stiamo lavorando con determinazione e serietà per raggiungere gli obiettivi prefissati, consapevoli delle criticità ereditate e delle responsabilità che ci siamo assunti. Auspico che l’intera coalizione mantenga compattezza e senso di responsabilità. La città merita una classe dirigente che lavori unita, evitando di trasformare le legittime ambizioni personali in fattori di divisione", così ha concluso. Non fa alcun richiamo alla decisione di Giorrannello ma si concentra soprattutto sulla tenuta del progetto amministrativo, di fatto accogliendo la posizione dei civici del sindaco.

In foto l'assessore Morselli e il sindaco Di Stefano