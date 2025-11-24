Morì mentre era in cura all'ospedale "Vittorio Emanuele", familiari risarciti dopo transazione

Asp ha formalizzato con un provvedimento ufficiale

Gela. Un accordo transattivo che costerà ad Asp 174mila euro. E' la somma che verrà versata ai familiari di una donna che, anni addietro, morì mentre era in cura all'ospedale “Vittorio Emanuele”. I familiari, che ritennero ci fosse una responsabilità medica, si rivolsero ai giudici del tribunale. Nel corso del procedimento, il magistrato ha avanzato un'ipotesi conciliativa tra le parti che nonostante le richieste iniziali più elevate, alla fine si è definita con l'ammontare complessivo di 174mila euro, da assegnare ai figli e ai nipoti della donna deceduta. C'è stato l'assenso delle parti e Asp ha formalizzato con un provvedimento ufficiale.