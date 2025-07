Monte San Giuliano | La celebrazione annuale poco conosciuta tra storia e tradizione

Scopri la Festa del Redentore a Caltanissetta: una celebrazione sul monte San Giuliano che unisce fede, storia e tradizione popolare.

Nel cuore della Sicilia, Caltanissetta ospita una delle celebrazioni più sentite e suggestive: la Festa del Redentore, che si svolge ogni anno il 6 agosto sul monte San Giuliano. Questa ricorrenza, che coniuga spiritualità e tradizione popolare, è legata al monumento al Cristo Redentore, eretto nel 1900 in occasione del Giubileo voluto da papa Leone XIII. La festa rappresenta un momento di profonda devozione per i nisseni e un'occasione per riscoprire le radici storiche e culturali della città.

La nascita del monumento al redentore: un simbolo di fede e unità

Il monte San Giuliano, con i suoi 727 metri di altitudine, domina la città di Caltanissetta e offre una vista panoramica mozzafiato sulla Sicilia centrale. Proprio sulla sua vetta sorge il monumento al Redentore, una statua in bronzo alta circa 5 metri, realizzata dalla ditta romana "Rosa e Zanazio" su progetto dell'architetto Ernesto Basile. La statua fu commissionata come parte di un'iniziativa nazionale che prevedeva l'erezione di venti monumenti dedicati al Redentore in tutta Italia, uno per ogni regione, in occasione del Giubileo del 1900.

La scelta di Caltanissetta come sede siciliana fu proposta dal canonico Francesco Pulci, che sottolineò la posizione centrale della città nell'isola. La prima pietra del monumento fu posata il 13 maggio 1900, alla presenza di una folla di circa 16.000 persone. La statua, realizzata con il bronzo ricavato dalla fusione di due cannoni pontifici, arrivò a Caltanissetta il 30 luglio dello stesso anno e fu trasportata sulla vetta del monte su un carro trainato da sei coppie di buoi.

MasterMike/Wikipedia Monumento al Redentore

La festa del redentore: tra processioni, infiorate e tradizioni popolari

La Festa del Redentore si celebra ogni anno il 6 agosto, giorno della Trasfigurazione di Gesù. La giornata inizia con la celebrazione di messe sia in Cattedrale che sul monte San Giuliano. In serata, una processione con il simulacro del Cristo Benedicente attraversa le vie del centro storico, accompagnata da fedeli e bande musicali .

Negli ultimi anni, la festa ha visto l'aggiunta di eventi culturali e musicali, come concerti e spettacoli di cabaret, che si svolgono ai piedi del monumento. Un elemento caratteristico della celebrazione è l'infiorata, realizzata sulla piazza antistante il monumento, che aggiunge un tocco di colore e arte alla festività.

Curiosità: il monte san giuliano, un luogo di ritrovo estivo per i nisseni

Oltre al suo significato religioso, il monte San Giuliano è diventato nel tempo un luogo di ritrovo per gli abitanti di Caltanissetta, specialmente durante le calde sere estive. Le famiglie si riuniscono sulla sua cima per godere della brezza serale, condividendo momenti di convivialità e degustando fette di anguria, in un'atmosfera di serenità e condivisione