Mons. Pennisi presenta a San Giacomo il libro “Dalla terra al cielo”

: Grande partecipazione alla Chiesa San Giacomo Maggiore per la presentazione del libro “Dalla Terra al Cielo” di Michele Pennisi.

Gela. Nella suggestiva cornice della Chiesa parrocchiale di San Giacomo Maggiore, a Gela, si è svolta una serata intensa e partecipata dedicata alla presentazione del libro “Dalla Terra al Cielo”, opera di Michele Pennisi, Arcivescovo emerito di Monreale.

Il libro “Dalla Terra al Cielo” si propone come un percorso spirituale capace di elevare lo sguardo dell’uomo, accompagnandolo in un cammino di riflessione e fede. L’incontro con l’autore ha reso ancora più viva questa proposta, trasformando la presentazione in un vero momento di condivisione e crescita. L’evento ha rappresentato un significativo momento di incontro tra spiritualità, cultura e comunità cittadina.

La serata si è conclusa con un clima di gratitudine e comunione, confermando ancora una volta come la parrocchia di San Giacomo Maggiore rappresenti un punto di riferimento non solo spirituale, ma anche culturale per il territorio.

Un evento che resterà nel cuore dei presenti e che testimonia il valore degli incontri autentici, capaci di unire fede, cultura e comunità.