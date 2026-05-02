Monreale, il Drone Show ricorda le 3 giovani vittime della strage di un anno fa

Le luci hanno anche mostrato i nomi di Andrea Miceli, Massimo Pirozzo e Salvo Turdo, le vittime della strage di Monreale del 27 aprile 2025.

MONREALE (PALERMO) (ITALPRESS) – In occasione del 400° anniversario della festa del Santissimo Crocifisso, a Monreale il cielo sopra il Monte Caputo si è trasformato in un palcoscenico di luci e tecnologia, con lo spettacolo dei droni con testi e voce della scrittrice monrealese Mariella Sapienza. Le luci hanno anche mostrato i nomi di Andrea Miceli, Massimo Pirozzo e Salvo Turdo, le vittime della strage di Monreale del 27 aprile 2025.

“Il quarto centenario non è rappresentato solo come un traguardo temporale, ma come un vero e proprio ponte tra la nostra gloriosa tradizione e il futuro – spiega il Comune di Monreale in una nota -. Per celebrare degnamente questa ricorrenza epocale, l’amministrazione comunale ha deciso di sostituire il silenzio della notte con un’opera d’arte tecnologica mai vista prima nel territorio: il Primo Drone Show sul Monte Caputo.

L’evento, che ha visto 150 droni coordinati disegnare figure sacre e simboliche nel firmamento, è stato fortemente voluto e promosso dall’amministrazione comunale, nato da un’idea del sindaco Alberto Arcidiacono e dell’assessore allo spettacolo Salvo Giangreco ha ricevuto il positivo apprezzamento dei cittadini e visitatori”

Le immagini proiettate — dal volto del Cristo al cuore pulsante, dalla rosa dedicata alla santità fino ai nomi dei giovani Salvo, Andrea e Massimo uccisi un anno fa — “hanno saputo coniugare la solennità della ricorrenza religiosa con l’innovazione digitale, rendendo omaggio alla memoria e all’identità di Monreale e della sua tradizionale e secolare festa del Santissimo Crocifisso con la narrazione della scrittrice Monrealese Mariella Sapienza”.

– Foto ufficio stampa Comune di Monreale –

(ITALPRESS).