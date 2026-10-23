Quotidiano di Gela

Monreale è la Capitale italiana del libro 2027, c’è l’annuncio di Giuli

La città di Monreale, in provincia di Palermo, è la Capitale italiana del libro 2027

A cura di Redazione Redazione
23 ottobre 2026 17:00
Aggiungici a Fonti Google Seguici su Google News
Monreale è la Capitale italiana del libro 2027, c’è l’annuncio di Giuli -
Sicilia
Italpress
Regione
Condividi

ROMA (ITALPRESS) – La città di Monreale, in provincia di Palermo, è la Capitale italiana del libro 2027. E’ stato annunciato dal ministro della Cultura, Alessandro Giuli, nel corso di una conferenza stampa al ministero.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

Fact Check

Prima della pubblicazione, la redazione ha verificato e consultato le fonti elencate di seguito per garantire l'accuratezza delle informazioni riportate.

Fonte:

Verificato il: 23 ottobre 2026

Continua a leggere su Quotidiano di Gela

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela