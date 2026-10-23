Monreale è la Capitale italiana del libro 2027, c’è l’annuncio di Giuli
La città di Monreale, in provincia di Palermo, è la Capitale italiana del libro 2027
A cura di Redazione
23 ottobre 2026 17:00
ROMA (ITALPRESS) – La città di Monreale, in provincia di Palermo, è la Capitale italiana del libro 2027. E’ stato annunciato dal ministro della Cultura, Alessandro Giuli, nel corso di una conferenza stampa al ministero.
– foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
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Verificato il: 23 ottobre 2026