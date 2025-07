Mondiali in Svezia, risultati di rilievo per la nazionale di Kata Shotokan guidata da Romano

Presenti anche Rocco Ferrara, Simone Campo ed Ettore Campanella, atleti gelesi che hanno ben figurato

Gela. Comincia nel migliore dei modi l’esperienza di Arcangelo Romano come allenatore della Squadra Nazionale Italiana di Kata Shotokan. Il gelese, in occasione della prima spedizione ufficiale della selezione italiana Fesik a Malmö, in Svezia, ha ottenuto grandi risultati che hanno contribuito a rendere la sua prima avventura un successo. Presenti anche Rocco Ferrara, Simone Campo ed Ettore Campanella, atleti gelesi che hanno ben figurato e portato in città quattro medaglie di bronzo. La Nazionale Italiana, così facendo, si piazza al quarto posto tra le migliori Federazioni nel medagliere su sessantatre partecipanti.