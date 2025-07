Mole debiti fuori bilancio ancora consistente, numeri riportati nella relazione del sindaco

I debiti fuori bilancio accumulati nel passato sono stati più volte richiamati negli interventi dei magistrati della Corte dei Conti

Gela. E' tra i numeri più pesanti che rallentano il cammino finanziario del municipio e certamente non da ora. I debiti fuori bilancio accumulati nel passato, ancora oggi, costituiscono una massa sensibile, soprattutto in un ente in dissesto. Le cifre sono riportate nella relazione annuale che in serata il sindaco presenterà al consiglio comunale. A Palazzo di Città, il dissesto ha letteralmente congelato lo strumento finanziario, in attesa del bilancio stabilmente riequilibrato. Tutto è fermo ai documenti approvati prima che il contesto generale del municipio iniziasse a diventare preoccupante. Successivamente al 2021 e alla chiusura di quell'esercizio ed “entro la data di formazione dello schema di rendiconto”, in Comune sono stati “segnalati” debiti fuori bilancio, “in attesa di riconoscimento”, per oltre 36 milioni di euro. Nello specifico, la cifra riportata nella relazione del sindaco è di 36.599.570,38 euro. Del resto, i debiti fuori bilancio accumulati nel passato sono stati più volte richiamati negli interventi dei magistrati della Corte dei Conti. Sono dati che vanno presi in considerazione, così come stanno facendo gli uffici municipali, monitorati dall'amministrazione. Sindaco e giunta, fin dall'insediamento consci delle ristrettezze imposte dal dissesto, hanno voluto predisporre un piano progressivo di razionalizzazione della spesa, già inaugurato dalla giunta Greco, che si trovò nel bel mezzo della crisi, alla fine sfociata nel dissesto. Il segretario generale Curaba ha dato un indirizzo gestionale proprio in questa direzione. Il bilancio stabilmente riequilibrato continua a rappresentare l'approdo inevitabile.