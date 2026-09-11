Modificavano e diffondevano foto e video a sfondo sessuale di coetanee, accuse a tre minori

Per le loro posizioni, le difese hanno indicato la messa alla prova

Gela. L'attività investigativa partì a seguito di segnalazioni, anche abbastanza delicate. Tre minorenni gelesi sono accusati di aver diffuso, tramite applicazioni, immagini modificate, a sfondo sessuale, di loro coetanee. Sarebbe stato generato anche un video. I pm della procura minorile di Caltanissetta hanno avanzato le loro contestazioni nei riguardi dei tre imputati, finiti davanti al gup. Per le loro posizioni, le difese hanno indicato la messa alla prova. Una richiesta formalizzata dagli avvocati Giacomo Ventura, Flavio Sinatra e Giovanni Cannizzaro. Gli accertamenti investigativi sono stati di tipo tecnico sulle applicazioni usate per lo scambio delle immagini, oggetto poi dell'attività di verifica. Alcune parti offese hanno seguito le indagini, rappresentate dall'avvocato Angelo Cafà.