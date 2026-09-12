Fumo dall'area della scuola "Capuana", sul posto arrivati i vigili del fuoco

Sono arrivati i vigili del fuoco

Gela. Fumo fuoriesce nell'area dell'istituto scolastico “Capuana”, a Caposoprano. Sul posto, per le verifiche, sono arrivati i vigili del fuoco. Il fumo è stato notato da chi vive nella zona e dai passanti. I vigili del fuoco effettueranno le verifiche per capire quale sia la fonte e se possano esserci state conseguenze da un principio di incendio.