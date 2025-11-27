Modica, nella notte vanno a fuoco tre auto della Guardia di Finanza

MODICA (RAGUSA) (ITALPRESS) & I Vigili del fuoco di Modica sono intervenuti questa notte per un incendio che ha coinvolto 3 auto della Guardia di Finanza. Sono in corso le indagini per stabilirne le cause. -Foto Vigili del Fuoco Modica- (ITALPRESS).

A cura di Redazione 27 novembre 2025 09:54

Condividi

MODICA (RAGUSA) (ITALPRESS) – I Vigili del fuoco di Modica sono intervenuti questa notte per un incendio che ha coinvolto 3 auto della Guardia di Finanza. Sono in corso le indagini per stabilirne le cause. -Foto Vigili del Fuoco Modica-

(ITALPRESS).