Mobility Expo by SM, tre giorni di incontri e spettacolo a Palermo

Il Mobility Expo by SM 2026 è in programma da venerdì 23 a domenica 25 ottobre in Piazza Castelnuovo a Palermo

PALERMO (ITALPRESS) – Non soltanto le novità del mercato automobilistico, ma anche incontri, approfondimenti, iniziative culturali e momenti di intrattenimento. Il Mobility Expo by SM 2026, in programma da venerdì 23 a domenica 25 ottobre in Piazza Castelnuovo a Palermo, affiancherà all’esposizione dei modelli elettrificati di dieci marchi un articolato calendario di attività collaterali, con particolare attenzione alla sicurezza stradale, alla formazione dei giovani, alla ricerca tecnologica e alla storia dell’automobile. La manifestazione, organizzata dalla rivista Sicilia Motori con il patrocinio del Comune di Palermo, prenderà il via venerdì 23 ottobre alle ore 10 con la cerimonia inaugurale, preceduta dalle visite degli studenti delle scuole agli spazi espositivi. Un’occasione per avvicinare i più giovani ai temi della mobilità e alle trasformazioni che stanno interessando il settore automobilistico. Alle ore 11 si svolgerà la tavola rotonda “Muoversi domani – La mobilità del futuro: innovazione, sicurezza e città”, che metterà a confronto istituzioni, mondo accademico e industria sulle prospettive della mobilità e sulle sfide legate alla sicurezza stradale e allo sviluppo urbano. Interverranno Maurizio Carta, assessore alla Mobilità del Comune di Palermo, Andrea Maffiotto, Sales Group Manager di Bosch Engineering Italia, e i rappresentanti dell’Automobile Club d’Italia e dell’Università degli Studi di Palermo. Le conclusioni saranno affidate a Giuliano Forzinetti, assessore alle Attività Produttive del Comune di Palermo. A moderare l’incontro sarà Dario Pennica, direttore responsabile di Sicilia Motori. Nel pomeriggio, alle ore 16, spazio alla letteratura con la presentazione del romanzo “Il tempo dei Senna” di Giacinto Pipitone, pubblicato da Kalós Editore. Un appuntamento che porterà al Mobility Expo anche il racconto sportivo e letterario, ampliando il programma della manifestazione oltre i temi strettamente tecnologici. La giornata di sabato 24 ottobre si aprirà alle ore 10 con “Il futuro scende in pista”, incontro dedicato agli studenti universitari impegnati nella progettazione e nella realizzazione di vetture da competizione nell’ambito della Formula SAE. Protagonisti saranno i giovani progettisti delle Università di Palermo, Catania e Messina, chiamati a confrontarsi sulle esperienze maturate nei rispettivi atenei, sulle soluzioni tecniche sviluppate e sulle competenze necessarie per progettare l’automobile di domani. Un appuntamento che offrirà al pubblico l’opportunità di conoscere da vicino il lavoro dei team universitari, presenti alla manifestazione con i propri progetti.

Nel pomeriggio, alle ore 16.30, i riflettori si accenderanno sull’Heritage Red Carpet Show, dedicato ad alcuni iconici modelli che hanno segnato la storia dell’automobile dal dopoguerra ai giorni nostri. Le vetture storiche saranno presentate al pubblico attraverso i racconti dei proprietari. Un percorso ideale tra epoche e stili, che consentirà di affiancare alle innovazioni del presente alcune testimonianze del passato automobilistico. La mattinata di domenica 25 ottobre sarà invece dedicata alla storia dell’automobilismo siciliano. Alle ore 10, l’incontro “Storie a motore – Quattro libri, mille emozioni” ripercorrerà personaggi, competizioni e vicende delle corse nell’Isola attraverso quattro pubblicazioni di Stratos, casa editrice dei periodici Sicilia Motori e ItaliaRALLY. Francesco Terracina dialogherà con gli ex piloti Alberto Carrotta e Armando Floridia, con la partecipazione dello storico Vincenzo Prestigiacomo e del disegnatore Valerio Spataro. Un confronto tra testimonianze dirette, ricostruzione storica e memoria sportiva, per raccontare una parte significativa della tradizione motoristica siciliana. Ad accompagnare le tre giornate, la musica dal vivo, con appuntamenti distribuiti nell’arco della manifestazione. Il Mobility Expo by SM 2026 vedrà la partecipazione di dieci marchi, con una selezione di modelli tutti elettrificati, dalle citycar ai SUV di ultima generazione. Tra le principali novità figurano la Fiat Grizzly, nelle due versioni di carrozzeria, e la Lancia Gamma, tre vetture non ancora commercializzate e per la prima volta esposte in Sicilia. Completano la presenza dei due marchi italiani la Fiat Topolino e la Lancia Ypsilon. Honda sarà presente con CR-V e HR-V e Lepascon L8. Tre i modelli di Omoda (5 BEV, 7 SHS-P e 9 SHS-P) e altrettanti quelli di Jaecoo (5 SHS-H, 7 SHS-P e 8 SHS-P). Kia esporrà EV2 e Seltos, mentre Mazda proporrà CX-5. BYD esporrà le Dolphin G DM e Atto 3 EVO, Mercedesle GLA e GLC. A rappresentare i dieci marchi saranno le concessionarie ufficiali Astercar (Kia e Mazda), Nuova Cori (Honda), R.Star (Mercedes, Lepas e Omoda-Jaecoo) e Stellantis & You (Fiat e Lancia), alle quali si affiancherà BYD. I visitatori potranno inoltre prenotare test drive su una selezione di vetture messe a disposizione dalle concessionarie partecipanti. L’esposizione sarà visitabile gratuitamente, giorno e notte, fino a domenica 25 ottobre. Mobility Expo è organizzata da Sicilia Motori con il patrocinio del Comune di Palermo. Tra i partner figurano l’Automobile Club d’Italia, l’Università degli Studi di Palermo e Bosch Engineering Italia. Media partner l’agenzia di stampa Italpress e il gruppo Giornale di Sicilia, con TGS e RGS.

– foto ufficio stampa Mobility Expo –

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