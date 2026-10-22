Mobility Expo, al via a Palermo fra heritage, sicurezza stradale e ricerca

PALERMO (ITALPRESS) – Sarà inaugurato domani, alle ore 10, in Piazza Castelnuovo, a Palermo, il Mobility Expo by SM 2026, la manifestazione organizzata dalla rivista Sicilia Motori con il patrocinio del Comune. Per tre giorni, uno dei luoghi più rappresen

PALERMO (ITALPRESS) – Sarà inaugurato domani, alle ore 10, in Piazza Castelnuovo, a Palermo, il Mobility Expo by SM 2026, la manifestazione organizzata dalla rivista Sicilia Motori con il patrocinio del Comune. Per tre giorni, uno dei luoghi più rappresentativi della città ospiterà le novità del mercato automobilistico, insieme a iniziative dedicate alla sicurezza stradale, alla ricerca universitaria, alla cultura e alla storia dei motori.

Alla cerimonia inaugurale è prevista la partecipazione degli assessori comunali Giuliano Forzinetti, alle Attività Produttive, Alessandro Anello, al Turismo, e Maurizio Carta, alla Mobilità, insieme ai rappresentanti dell’Automobile Club d’Italia, dell’Università degli Studi di Palermo, della Polizia Stradale e degli espositori. Saranno presenti le concessionarie Astercar (Kia e Mazda), Nuova Cori (Honda), Nuova Sport Car (BYD) R.STAR (Mercedes, Lepas, Omoda e Jaecoo) e Stellantis & You (Fiat e Lancia).

Tra i primi visitatori della manifestazione sono attese anche alcune scolaresche delle scuole medie, che avranno l’opportunità di avvicinarsi ai temi della mobilità e della sicurezza stradale attraverso le attività proposte dall’ACI e dalla Polizia Stradale. Presso lo spazio dell’Automobile Club d’Italia sarà possibile sperimentare un simulatore di guida tridimensionale con visore, utilizzato anche nelle autoscuole del circuito Ready2Go, e partecipare a esperienze dedicate alla prevenzione dei rischi.

La Polizia Stradale metterà invece a disposizione un tappeto sensoriale, strumento educativo che permette di sperimentare gli effetti dell’alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di alcol o sostanze stupefacenti. I giovani visitatori potranno inoltre ammirare da vicino le vetture esposte, alcune delle quali rappresentano l’evoluzione dell’automobile che saranno chiamati a guidare negli anni a venire.

Subito dopo l’inaugurazione, alle ore 11, si svolgerà la tavola rotonda “Muoversi domani – La mobilità del futuro: innovazione, sicurezza e città”, dedicata alle trasformazioni del settore automobilistico, alla sicurezza stradale e alle prospettive della mobilità urbana. Il saluto istituzionale sarà affidato a Giuliano Forzinetti, assessore alle Attività Produttive del Comune di Palermo. Interverranno Lucia Vecere, dirigente della Direzione Automobile Club d’Italia; Maurizio Carta, assessore alla Mobilità del Comune di Palermo; Andrea Maffiotto, Sales Group Manager di Bosch Engineering Italia; Costantino Giaconia, docente di Ingegneria Elettronica e coordinatore del WP Smart Mobility dell’Università degli Studi di Palermo, in rappresentanza della Fondazione SAMOTRACE; e Giuseppe Salvo, Mobility Manager d’Ateneo per l’accrescimento della mobilità sostenibile dell’Università degli Studi di Palermo.

A moderare l’incontro sarà Dario Pennica, direttore responsabile di Sicilia Motori. Nel pomeriggio, alle ore 16, spazio alla letteratura con la presentazione del romanzo “Il tempo dei Senna” di Giacinto Pipitone, pubblicato da Kalós Editore. La giornata sarà accompagnata anche da diversi momenti di intrattenimento musicale dal vivo, previsti sia nella mattinata sia nel tardo pomeriggio.

Il programma del Mobility Expo by SM 2026 proseguirà senza soste per tutto il fine settimana, con le vetture che rimarranno in esposizione 24 ore su 24, fino a domenica 25 ottobre. Sabato 24, alle ore 10, l’incontro “Il futuro scende in pista” vedrà protagonisti i team universitari di Palermo, Catania e Messina, impegnati nella Formula SAE. I giovani progettisti racconteranno le esperienze maturate nella realizzazione delle rispettive monoposto e le soluzioni tecniche sviluppate nell’ambito dei loro progetti. Sempre sabato, a partire dalle ore 16, sarà la volta dell’Heritage Red Carpet Show, una passerella dedicata alle automobili che hanno segnato la storia della motorizzazione.

Dai modelli degli anni ’50 fino alle più recenti tecnologie elettrificate, ciascuna vettura sarà presentata dal rispettivo proprietario, che ne illustrerà caratteristiche, storia e curiosità. Tra gli esemplari annunciati figurano una Siata Daina Cabriolet del 1952, una Lancia Aurelia e una Flaminia, una Citroën ID 19 del 1965, un mitico Volkswagen Maggiolino, una Fiat 600, una Porsche 911, una Renault 4, un’Alfa Romeo Duetto e una Toyota Prius, fra le prime della storia a propulsione ibrida. Domenica 25 ottobre, alle ore 10, l’appuntamento “Storie a motore – Quattro libri, mille emozioni” sarà dedicato alla storia dell’automobilismo siciliano attraverso quattro pubblicazioni di Stratos, casa editrice di Sicilia Motori e ItaliaRALLY. Francesco Terracina dialogherà con gli ex piloti Alberto Carrotta e Armando Floridia, con la partecipazione dello storico Vincenzo Prestigiacomo e del disegnatore Valerio Spataro. Anche sabato e domenica sono previsti momenti di intrattenimento musicale.

Sul fronte automobilistico, la manifestazione proporrà una selezione di modelli elettrificati, dalle citycar ai SUV di ultima generazione. Tra le novità più attese la Fiat Panda Autobianchi, annunciata in anteprima assoluta nazionale, insieme alla Fiat Grizzly, nelle due versioni di carrozzeria, e alla Lancia Gamma, tre vetture non ancora commercializzate e per la prima volta esposte in Sicilia. Completano la presenza dei due marchi italiani la Fiat Topolino e la Lancia Ypsilon. Honda sarà rappresentata da CR-V e HR-V, Lepas da L8, Omoda da 5 BEV, 7 SHS-P e 9 SHS-P e Jaecoo da 5 SHS-H, 7 SHS-P e 8 SHS-P. Kia esporrà EV2 e Seltos, Mazda la CX-5, BYD le Dolphin G DM e Atto 3 EVO, mentre Mercedes sarà presente con il classe G e la CLA.

I visitatori potranno inoltre prenotare test drive su una selezione di modelli messi a disposizione dalle concessionarie ufficiali. L’accesso alla manifestazione sarà gratuito, con le vetture in esposizione giorno e notte. Il Mobility Expo by SM 2026 è organizzato da Sicilia Motori con il patrocinio del Comune di Palermo. Partner ufficiali l’Automobile Club d’Italia, l’Università degli Studi di Palermo e Bosch Engineering Italia. Media partner l’agenzia di stampa Italpress e il gruppo Giornale di Sicilia, con TGS e RGS.

-Foto ufficio stampa-

(ITALPRESS).