Mobilitazione sanità, Regione convoca Asp: Di Stefano, "primi segnali ma servono fatti concreti"

Dalla Regione arriva un primo passo. Il management Asp è stato convocato, lunedì prossimo, presso l'assessorato alla salute

Gela. Come abbiamo riferito, la mobilitazione contro il sistema sanitario locale depotenziato va avanti e anche questa mattina il sindaco Terenziano Di Stefano e gli assessori hanno mantenuto i loro uffici istituzionali davanti al nosocomio Vittorio Emanuele. Dalla Regione arriva un primo passo. Il management Asp è stato convocato, lunedì prossimo, presso l'assessorato alla salute. "Accogliamo con soddisfazione la convocazione, prevista per lunedì mattina, presso l’assessorato regionale alla salute, del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo dell’Asp di Caltanissetta da parte dell’assessore regionale alla salute, Marcello Caruso.

Riteniamo che questo rappresenti un primo importante segnale di attenzione nei confronti dell’ospedale Vittorio Emanuele e delle criticità che da tempo interessano il nostro territorio. Auspichiamo - dice il sindaco - che dall’incontro possano emergere risposte concrete e impegni chiari per il potenziamento del presidio ospedaliero, il rafforzamento dell’organizzazione e dei servizi sanitari, nell’interesse esclusivo dei cittadini. La comunità gelese attende fatti e non più soltanto annunci. Per questo confidiamo che il confronto di lunedì possa tradursi in decisioni operative e in un cronoprogramma preciso degli interventi da realizzare. L’amministrazione comunale, nel ribadire il proprio impegno a tutela del diritto alla salute dei cittadini, conferma che il sit-in proseguirà fino a quando non saranno fornite certezze concrete per il futuro dell’ospedale e della sanità del territorio. Continueremo a seguire con attenzione gli sviluppi della vicenda, mantenendo alta l’attenzione e sostenendo ogni iniziativa utile a garantire ai cittadini servizi sanitari adeguati, efficienti e all’altezza delle loro esigenze".