Mobilitazione sanità, il senologo Di Martino: "Battaglia di civiltà non si può che sostenerla"

Di Martino si è intrattenuto con tutti i presenti, a partire dal sindaco Di Stefano. Ha dato la sua massima disponibilità a supportare la mobilitazione

Gela. Giunta al sedicesimo giorno, la mobilitazione per un rafforzamento del sistema sanitario cittadino ha man mano incassato sostegni anche bipartisan: da tutto il contesto politico progressista e civico e fino a espressioni di centrodestra, dall'Mpa al sindaco niscemese Massimiliano Conti. Diversi comuni vicini hanno dimostrato supporto. Sono i cittadini che stanno dando un contributo non indifferente con le loro firme, quotidianamente apposte al banchetto allestito davanti al nosocomio "Vittorio Emanuele", del quale l'amministrazione comunale del sindaco Terenziano Di Stefano chiede un potenziamento netto. Questa mattina, durante un Ferragosto che l'amministrazione gelese ha voluto dedicare per alcune ore proprio al presidio, la firma l'ha apposta pure il senologo Giuseppe Di Martino, che al "Vittorio Emanuele" ha costruito e portato avanti per anni una struttura d'eccellenza, specializzata negli interventi tumorali. "Non si può che essere qui a sostegno di questa battaglia - ha detto il chirurgo che l'ospedale l'ha lasciato per raggiunti limiti di età ma che mesi fa si era detto disponibile a ritornare - l'attenzione deve rimanere alta". Di Martino si è intrattenuto con tutti i presenti, a partire dal sindaco Di Stefano. Ha dato la sua massima disponibilità a supportare la mobilitazione. Proprio per la sua attività in ospedale, che gli ha dato notorietà professionale nel resto d'Italia e non solo, il medico ha ottennuto la cittadinanza onoraria e tanti suoi pazienti continuano ad avere in lui un punto di riferimento. La breast unit, che con lui e con la sua equipe è diventata una realtà consolidata, è tra le tante osservate speciali, nel tentativo di evitare l'ennesimo progressivo depotenziamento.