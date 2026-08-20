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Mobilitazione sanità, il presidio non si ferma: verso verifica dell'assessore regionale Caruso in ospedale

Le carenze di organico al Vittorio Emanuele, al di là degli annunci su concorsi da espletare o espletati, sono sotto gli occhi di tutti, probabilmente anche del governo regionale

A cura di Rosario Cauchi Rosario Cauchi
20 agosto 2026 11:28
Mobilitazione sanità, il presidio non si ferma: verso verifica dell'assessore regionale Caruso in ospedale - Al presidio l'assessore Franzone, De Luca e il sindaco Di Stefano
Al presidio l'assessore Franzone, De Luca e il sindaco Di Stefano
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Attualità
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Gela. La pressione istituzionale e civile che continua a essere esercitata dal presidio davanti all'ospedale Vittorio Emanuele, giunto al ventesimo giorno, si fa sentire. Questa mattina, il parlamentare regionale Cateno De Luca, leader di "Sud chiama nord", ha portato il proprio sostegno annunciando provvedimenti a favore del nosocomio locale nelle variazioni di bilancio da portare all'Ars. Già ieri, il sindaco Terenziano Di Stefano ha avuto notizia di una visita al nosocomio da parte dell'assessore regionale alla salute Marcello Caruso. L'esponente del governo Schifani, dopo la verifica con il management Asp condotta a Palermo, pare farà un approfondimento ulteriore, direttamente sul posto. Le carenze di organico al Vittorio Emanuele, al di là degli annunci su concorsi da espletare o espletati, sono sotto gli occhi di tutti, probabilmente anche del governo regionale.

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