Mo, Netanyahu “Inaccettabili le richieste di Hamas per la tregua”

MILANO (ITALPRESS) - "Le modifiche richieste da Hamas alla proposta non sono accettabili per Israele". Lo ha detto il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu, il quale ha comunque dato il suo ok...

A cura di Redazione 06 luglio 2025 06:34

