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Mit, dal Consiglio Lavori pubblici ok alla progettazione esecutiva del Ponte sullo Stretto

Così una nota del MIT

A cura di Redazione Redazione
06 agosto 2026 17:53
Mit, dal Consiglio Lavori pubblici ok alla progettazione esecutiva del Ponte sullo Stretto -
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ROMA (ITALPRESS) – L‘assemblea generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, convocata per esaminare e discutere del Collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria ha dato il via libera all’unanimità alla successiva fase della progettazione esecutiva. Così una nota del MIT.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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Verificato il: 06 agosto 2026

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