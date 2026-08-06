Mit, dal Consiglio Lavori pubblici ok alla progettazione esecutiva del Ponte sullo Stretto
Così una nota del MIT
A cura di Redazione
06 agosto 2026 17:53
ROMA (ITALPRESS) – L‘assemblea generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, convocata per esaminare e discutere del Collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria ha dato il via libera all’unanimità alla successiva fase della progettazione esecutiva. Così una nota del MIT.
– foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
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Fonte:
- https://www.italpress.com/mit-dal-consiglio-lavori-pubblici-ok-alla-progettazione-esecutiva-del-ponte-sullo-stretto/
Verificato il: 06 agosto 2026