Misure violate ed esecuzioni pena, arresti in città e in provincia

Arresti dei carabinieri

Gela. I Carabinieri del Comando Provinciale di Caltanissetta hanno dato esecuzione a 5 provvedimenti restrittivi emessi dall'Autorità Giudiziaria, nei confronti di altrettanti soggetti indagati condannati in via definitiva per diversi reati. I carabinieri di Gela hanno arrestato: un pregiudicato 37enne, già sottoposto agli arresti domiciliari, in esecuzione di provvedimento di aggravamento della misura di custodia, emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Caltanissetta a seguito della reiterazione dei reati di maltrattamenti contro la compagna. L’indagato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Gela, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Un pregiudicato di 26 anni, a seguito delle reiterate inosservanze della misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria cui era sottoposto in quanto indagato del reato di maltrattamenti contro i genitori. Il Giudice per le indagini Preliminari presso il Tribunale di Gela, condividendo il quadro indiziario posto a fondamento della richiesta di misura cautelare formulata dalla Procura della Repubblica, ha emesso pertanto ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dell’indagato.

I carabinieri di Riesi hanno arrestato: un pregiudicato classe 1995 destinatario di un ordine di carcerazione. Il provvedimento, emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Caltanissetta, dispone l'espiazione della pena di anni 2 di reclusione per i reati di estorsione e rapina, commessi a Riesi tra il 2017 e il 2024. Espletate le formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Caltanissetta, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Un pregiudicato di 46 anni in esecuzione dell’ordine di espiazione pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emessodalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Caltanissetta - Ufficio Esecuzioni Penali, dovendo scontare una condanna di 8 mesi di reclusione per il reato di furto aggravato, commesso a Riesi tra il 2018 e il 2021. I carabinieri di San Cataldo hanno dato esecuzione a una ordinanza di espiazione pena detentiva in regime di detenzione in carcere, emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Caltanissetta - Ufficio Esecuzioni Penali; il provvedimento applica la pena detentiva in carcere nei confronti di un 46enne con precedenti vicende giudiziarie, che deve scontare una condanna di 3 anni di reclusione. Anche in questo caso, l'arrestato è stato presso la casa circondariale di Caltanissetta. Si precisa che per i soggetti le cui posizioni processuali si trovano ancora nella fase delle indagini preliminari vale il principio costituzionale della presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva di condanna.