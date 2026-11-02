L'aggressione Minori rapinati, due coetanei assolti dalle accuse: prescritta la contestazione di lesioni

Erano accusati di aver aggredito alcuni coetanei, nella zona di via Recanati, per portargli via smartphone e denaro

Gela. L'accusa di rapina mossa a loro carico è venuta meno, con l'assoluzione pronunciata dal giudice del tribunale minorile di Caltanissetta. Due giovani, minorenni al momento dei fatti, erano accusati di aver aggredito alcuni coetanei, nella zona di via Recanati, per portargli via smartphone e denaro. Avrebbero usato anche bastoni. Già la procura aveva richiesto l'assoluzione per entrambi, in mancanza di riscontri precisi sull'identificazione. Per le difese, sostenute dagli avvocati Rosario Prudenti e Filippo Spina, non sono emersi collegamenti effettivi tra i fatti e i due minorenni, che hanno escluso di aver agito. Hanno insistito sulle incoerenze scaturite dalle dichiarazioni rese dagli aggrediti. La procura aveva però concluso con la richiesta di condanna a dieci mesi, per entrambi, rispetto alle contestazioni di lesioni. La prescrizione, accertata dal giudice, in questo caso ha portato al “non doversi procedere”.