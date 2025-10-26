Minori nella notte sono entrati nella villa, erano sotto effetto di alcol: residenti hanno segnalato

I carabinieri hanno appurato che i ragazzi erano in stato alterato

Gela. Avrebbero consumato alcol e probabilmente droghe, all'interno della villa comunale, nonostante l'orario notturno. Un gruppo di giovanissimi, tutti minori, ieri, si è introdotto nella villa. I residenti della zona hanno chiesto l'intervento dei carabinieri. I militari dell'arma hanno appurato che i ragazzi erano in stato alterato. Alcuni, comprese delle ragazze, sono stati accompagnati al pronto soccorso. Il tasso alcolico è risultato elevato ma i minori non hanno voluto dare indicazioni su chi gli avesse venduto gli alcolici. Non sarebbe la prima volta che, di notte, fanno accesso nella villa.