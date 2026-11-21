L'aggressione Minorenne niscemese pestato a sangue in Piemonte, condanna confermata in appello

Il quindicenne perse conoscenza e fu trasferito in ospedale, con una prognosi di oltre quaranta giorni

Torino. I giudici della Corte d'appello di Torino hanno confermato la condanna a un anno e sei mesi per un giovane che era accusato del pestaggio di un minorenne di Niscemi, avvenuto sei anni fa ad Arona, in Piemonte. Una pronuncia di condanna, appellata dalla difesa dell'imputato, era stata emessa, in primo grado, dai giudici del tribunale di Verbania. In secondo grado, è arrivata la piena conferma, richiesta sia dalla procura generale sia dalla parte civile, in rappresentanza del minorenne niscemese e della madre, con il legale Salvo Macrì. In base alla ricostruzione investigativa, l'imputato insieme ad altri due coetanei si avventò contro il quindicenne, che da qualche tempo si era trasferito insieme alla famiglia in Piemonte, iniziando a colpirlo a calci e pugni. Prima, c'era stata la minaccia con un coltello. Il quindicenne perse conoscenza e fu trasferito in ospedale, con una prognosi di oltre quaranta giorni. Subì lesioni al volto. Gli è stato riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni e una provvisionale da quindicimila euro che il giovane condannato dovrà versare per ottenere la sospensione della pena. Una provvisione è stata riconosciuta anche alla madre del minore. L'imputato è stato rappresentato dall'avvocato Diego De Giuliani. Sembra che il quindicenne, prima dell'aggressione a suo danno, fosse intervenuto per difendere un coetaneo preso di mira proprio dal gruppo che poi si avventò contro di lui. Altri due giovani hanno definito le loro posizioni per lo stesso fatto, con un patteggiamento e la messa alla prova.