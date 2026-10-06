Minardo “Per il cambiamento serve un atto di responsabilità”. Schifani “Sto valutando le decisioni da assumere”

Il commissario regionale di Forza Italia, Nino Minardo, interpellato dall'Italpress sulle sue dichiarazioni dei giorni scorsi e sulle reazioni che hanno suscitato

di Franco Nuccio

PALERMO (ITALPRESS) – La necessità di un cambiamento? “Non è una mia opinione, ma una richiesta che arriva dal partito dopo mesi di ascolto e confronto”. Il confronto con Schifani? “Con lui non ho dovuto chiarire nulla”. Le prospettive in Sicilia? “Siamo chiamati tutti a dare una risposta, a volte anche con un surplus di generosità”. L’inchiesta sull’ex consulente giuridico del Governatore Gaetano Armao? “Il buon governo di Schifani non può essere offuscato da vicende giudiziarie che ruotano attorno a Palazzo d’Orléans. Proprio per questo è necessario un atto di responsabilità…”. Il commissario regionale di Forza Italia, Nino Minardo, interpellato dall’Italpress sulle sue dichiarazioni dei giorni scorsi e sulle reazioni che hanno suscitato, ribadisce con forza quanto aveva già dichiarato ieri dopo una riunione a porte chiuse con i segretari provinciali di Fi. “

C’è una grande richiesta di cambiamento e, in coscienza, credo che abbiamo il dovere di dare una risposta”. Ma aggiunge anche alcune puntualizzazioni che chiariscono meglio il suo pensiero e la “rotta” che intende seguire in vista delle prossime elezioni regionali.

Minardo, che secondo quanto risulta a Italpress si è consultato con i vertici nazionali del partito dopo l’ultima bufera giudiziaria che ha investito la Sicilia con la richiesta di arresto per corruzione nei confronti Gaetano Armao, non fa sconti a nessuno: “Con il presidente non ho dovuto chiarire nulla. È vero che ho parlato al partito, e questo significa che ho parlato a me stesso, agli altri e naturalmente anche al presidente. Nessuno di noi vuole sottrarsi alla propria responsabilità di fronte ai siciliani, soprattutto quando ci sono fatti che possono incrinare la fiducia dei cittadini nel partito e nelle istituzioni”. E rivolgendosi indirettamente anche a Schifani, che aveva sottolineato come l’inchiesta della Procura di Palermo non avesse nulla che fare con l’attività del governo regionale, il commissario regionale di Forza Italia sottolinea: “Siamo chiamati tutti a dare una risposta, a volte anche con un surplus di generosità.

“Per noi il buon governo di Renato Schifani non può essere offuscato da vicende giudiziarie che ruotano intorno a Palazzo d’Orléans. Proprio per questo è necessario un atto di responsabilità, al quale deve seguire quel cambiamento netto e quella proposta politica completamente nuova di cui ho parlato. Nuove idee e nuovi protagonisti – chiosa Minardo – non vanno contro nessuno: servono a dare un futuro alle cose buone fatte finora”.

SCHIFANI “PRENDO ATTO DI DICHIARAZIONI MINARDO, FARÒ MIE VALUTAZIONI”

“Prendo atto delle dichiarazioni dell’onorevole Minardo. In queste ore sto valutando, con senso di responsabilità, le decisioni da assumere, che comunicherò a breve”. Lo dice il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

– foto ufficio stampa Minardo –

(ITALPRESS).