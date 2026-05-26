Minacciò di morte il genero, condanna a una multa per un sessantatreenne

Le minacce furono registrate con un telefono

Gela. Le minacce, anche di morte, vennero registrate e furono rivolte all'allora genero. Per un sessantatreenne, che rispondeva anche di un tentativo di aggressione, è arrivata la condanna, con una multa da 500 euro. La procura, nelle conclusioni, rimarcando la responsabilità dell'imputato ha chiesto la condanna a un anno di reclusione. Il giudice Flavia Tornetta ha riconosciuto le contestazioni ma imponendo la multa. L'imputato è difeso dal legale Rosario Prudenti, che nelle conclusioni ha escluso l'eventuale intenzione del sessantatreenne di mettere in atto le minacce, considerate conseguenza di rapporti deteriorati. Il genero minacciato ha seguito il procedimento, costituito parte civile, con l'avvocato Giada Scerra, che ha concluso per la condanna.