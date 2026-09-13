Minacce e violenze ai genitori anche con un coltello, pretendeva soldi per la droga: trentenne a giudizio

Secondo gli inquirenti, avrebbe preteso quasi quotidianamente somme di denaro

Gela. E' attualmente detenuto proprio per le vicende che sono state oggetto di approfondimenti investigativi da parte dei pm della procura. Per un trentaduenne è stato disposto il giudizio immediato. E' accusato di continui maltrattamenti e di violenze a danno dei genitori. Avrebbe usato anche un coltello per intimorirli. Secondo gli inquirenti, avrebbe preteso quasi quotidianamente somme di denaro e per questo motivo viene avanzata la contestazione di estorsione. Tutti fatti che lo portano a giudizio e che per la procura sono già comprovati, pure sulla base delle denunce sporte nei confronti del trentaduenne. Pare che il bisogno costante di denaro fosse da legare al suo stato di tossicodipendenza. E' difeso dal legale Rocco Cutini.